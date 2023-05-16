Метшин заявил о необходимости внесения изменений в систему работы с ТКО

Жители Казани жалуются на переполненные отходами контейнеры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Казани жалуются на переполненные отходами контейнеры, а контрольные органы фиксируют неудовлетворительное состояние мест накопления мусора. Мэр города Ильсур Метшин заявил о необходимости выйти с инициативой на федеральный уровень, чтобы внести изменения в систему работы с ТКО. Об этом он сообщил на деловом понедельнике».

По словам мэра столицы Татарстана, власти города с нетерпение ждали нового законодательства, которое улучшит экологическую ситуацию. Однако этого не произошло. В связи с этим нужно срочно внести изменения в него, чтобы работать в интересах жителей и экологии страны.

- За мою практику работы мэром впервые мы откатываемся назад. У нас была работающая эффективная система, которую мы в пилоте первыми в стране реализовали, собрав в единую цепочку сбор, сортировку, вывоз и утилизацию мусора, - отметил Метшин.

Напомним, жители Казани стали в три раза чаще жаловаться на несвоевременный вывоз мусора.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram