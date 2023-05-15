По словам Минниханова, спустя года люди чаще задумываются о прошлом. Фото: rais.tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что семейные ценности позволяют сохранить Россию, в связи с этим важно передавать их из поколения в поколение.

На фестивале родословной «Эхо веков в истории семьи - Тарихта без эзлебез» Минниханов сказал, что спустя года люди чаще задумываются о прошлом, об истории своей страны, родного края и семьи, а татарах издавна всегда говорили, что они должны знать семь поколений своих предков.

- Родословная не просто перечисляет представителей одного рода, а позволяет почувствовать себя неотъемлемой частью единого потока сменяющих друг друга поколений, - считает глава республики.

Отметим, фестиваль «Эхо веков в истории семьи - Тарихта без эзлебез» состоялся в театре имени Галиасгара Камала. Он проходит уже пятый год подряд, в нем приняли участие более 700 семей из Татарстана.

Напомним, Татарстан станет пилотным регионом патриотической программы для молодежи.

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