Татарстан станет пилотным регионом патриотической программы для молодежи

Фото: архив КП Фото: Евгения ГУСЕВА

В мае в Татарстане появится центр военно-патриотического воспитания детей и молодежи «Наставники социального назначения». Таких центров будет 12 и все они появятся в регионах, которые стали пилотными для этого проекта. Помимо Татарстана сюда вошли Хабаровский край, ДНР, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чечня и др. В центре будут работать со школьниками и добровольцами СВО. Основная задача — заниматься идеологическим воспитанием подрастающего поколения.

Главным инициатором этого проекта выступил президент страны Владимир Путин. «Российская газета» сообщает, что как только в пилотных регионах отладят работу центров, они появятся и в других городах страны.

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