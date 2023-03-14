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НовостиОбщество14 марта 2023 17:47

Татарстан станет пилотным регионом патриотической программы для молодежи

Реализация проекта начнется в мае этого года
Елена СКВОРЦОВА
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Фото: Евгения ГУСЕВА

В мае в Татарстане появится центр военно-патриотического воспитания детей и молодежи «Наставники социального назначения». Таких центров будет 12 и все они появятся в регионах, которые стали пилотными для этого проекта. Помимо Татарстана сюда вошли Хабаровский край, ДНР, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чечня и др. В центре будут работать со школьниками и добровольцами СВО. Основная задача — заниматься идеологическим воспитанием подрастающего поколения.

Главным инициатором этого проекта выступил президент страны Владимир Путин. «Российская газета» сообщает, что как только в пилотных регионах отладят работу центров, они появятся и в других городах страны.

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