Гидрометцентр Татарстана сообщил о потеплении до +26 градусов

Пока в регионе сохраняется неустойчивая погода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этот вторник, 16 мая, погода в республике не претерпит каких-либо существенных изменений – ее характер будет все таким же неустойчивым. Местами пройдет небольшой дождь, в отдельных районах с грозой и усилением ветра до 18 м/с, сообщил Гидрометцентр Татарстана.

Правда, при всем этом днем станет немного теплее – от +19 до +24 градусов. Температура воздуха будет расти с каждым днем, а из-за повышенного атмосферного давления прекратятся осадки. Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 17 и 18 мая столбики термометров днем могут подняться до +26 градусов. Такой максимум температура воздуха в республике покажет и в пятницу, 19 мая.

Напомним, ранее «КП-Казань» о погоде на предстоящее лето рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

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