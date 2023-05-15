В Казани парк «Черное озеро» отказался от крупных мероприятий в пользу камерных событий

В июне в парке состоится книжный фестиваль от «Смены». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Казанский парк «Черное озеро» отказался от крупных мероприятий в пользу камерных событий. Такое решение было принято из-за просьб жителей близлежащих домов, сообщила глава Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.

В связи с этим «Черное озеро» будет работать в формате открытого лектория. Там летом пройдут образовательные лекции совместно с Казанским Кремлем, онлайн школой Skillbox и научным сообществом Milmax.

Кроме того, для жителей и гостей города организуют встречи с психологами, уроки английского и турецкого языков, события культурной среды. В июне в парке состоится книжный фестиваль.

В июле посетителей парка ждет интеллектуальный турнир, на котором команды смогут состязаться в «борьбе умов». Принять участие в этом можно по предварительной записи.

Напомним, 19 мая летний сезон в парках Казани стартует с концерта. На протяжении нескольких по-настоящему теплых месяцев жителей и гостей города ждет насыщенная программа в общественных пространствах.

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