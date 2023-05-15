19 мая летний сезон в парках Казани стартует с концерта

Обещается, что скучно точно не будет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В эту пятницу, 19 мая, в парках и скверах Казани стартует летний сезон. Жителей и гостей города ждет насыщенная программа. А начнется все с концерта в Горкинско-Ометьевском лесу.

- Начало в 18.00. Хедлайнером сцены станет группа «нееет, ты что» из Дагестана, - сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

Что же касается обещанной летней программы, то в ней, в частности, можно выделить кинопоказы, хайкинги, кукольные спектакли, лекции, мастер-классы, дискуссии, интеллектуальный турнир, школу садовника, лабораторию «Горожанин-ученый», два концерта «Октава» (в Лядском саду и на набережной озера Кабан), серию стендап-концертов в парках им. Урицкого, им. Аксенова и Горкинско-Ометьевском лесу, ночной гастрофестиваль в парке им. Горького, фестиваль мороженого, «Гриль-фест», автокинотеатр, уличные кинопоказы «Ретро-четверг», детские барахолки и акции «Лапа дружбы».

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