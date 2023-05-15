Выдачи автокредитов в ПФО в первом квартале выросли на 69%

Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») оценили кредитные выдачи банка по итогам первого квартала. В первые три месяца года рынок Приволжского федерального округа продолжил активное восстановление. Выдачи «Открытие Авто» превысили прошлогодние результаты в первом квартале 2023 года на 69%. Самым продаваемым месяцем квартала был январь, на него пришлось 37% от всех выданных кредитов. Чаще всего в первом квартале заемщики оформляли автокредиты на подержанные автомобили – на них пришлось 53% выдач по количеству сделок и столько же по объему выдач. Регионами-лидерами Приволжья по количеству выданных кредитов стали республика Татарстан (27% от всего количества выданных кредитов), республика Башкортостан (12%), Нижегородская область (11%).

Согласно статистике выдач «Открытие Авто», в первом квартале 2023 года заемщики ПФО чаще всего отдавали предпочтение автокредитам на подержанные автомобили – 53% от всего количества выданных автокредитов и столько же от объема.

Наибольшей популярностью у жителей округа среди подержанных автомобилей пользовались марки Lada, Kia, Hyundai, Renault и Volkswagen. В ТОП-5 самых популярных кредитных моделей в сегменте АСП (автомобили с пробегом) вошли Lada Granta, Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Kalina и Lada Vesta.

В сегменте новых авто ТОП-5 брендов по продажам в кредит в январе - марте в Поволжье составили Lada, Haval, Kia, Hyundai и Chery, а в топ-10 оказалось четыре представителя чайна-брендов: помимо Haval, в рейтинг вошли Chery, Geely и Changan. В пятерке самых востребованных кредитных моделей новых авто у жителей Приволжья оказались Granta, Jolion, Niva, Niva travel, Tucson. Значительное количество отечественных и китайских брендов топа обусловлено господдержкой.

По статистике «Открытие Авто», среднего чека в марте на приобретение подержанных автомобилей по сравнению с январем этого же года вырос незначительно, рост составил 8%. На же новые авто рост более ощутимый – в 2,2 раза. Будущие автовладельцы чаще всего оформляли автокредиты с первоначальным взносом 20-30%, сроком от 5 лет.

По итогам первого квартала все более очевидно, что большую часть продаж на рынке ПФО сегодня составляют российские и китайские бренды, что в целом находит свое отражение и в сегменте автокредитования. В связи с постепенным сворачиванием льготной программы автокредитования спрос на новые российские машины закономерно снижается, а на китайские бренды в виду продолжающейся активной экспансии автоконцернов из Поднебесной растет. Отметим, что доля китайских марок на вторичном рынке пока остается на низком уровне, но имеет все предпосылки для дальнейшего роста. Но для того, чтобы занять более весомую долю на рынке автомобилей с пробегом, китайским брендам необходимо сохранять высокие объемы продаж новых машин в течение следующих многих лет. Тогда они смогут чаще выходить на вторичный рынок.

Пресс-служба «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»):

«И автомобильный рынок, и рынок автокредитования сегодня активно адаптируются к новой расстановке сил. Доля кредитных продаж в авторитейле постепенно восстанавливается с лета прошлого года, в том числе на фоне стабилизации ставок. В 2023 году рост объемов выдач автокредитов при условии относительно стабильного геополитического фона и макроэкономической ситуации составит 35%-40%, до 950 - 1000 млрд рублей и концу года, таким образом, можно ожидать его восстановления практически до уровня 2021 года. Текущие условия кредитования, безусловно, мотивируют все большее количество людей вновь задуматься о покупке автомобиля, а дилеров - активнее перестраивать процессы и искать маржинальные форматы ведения бизнеса».