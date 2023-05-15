Бойца СВО из Пестречинского района Татарстана наградили медалью Жукова

Медаль Жукова присваивают за отвагу, самоотверженность и мужество. Фото: пресс-служба пестречинского «Форпоста»

Участника спецоперации, уроженца Пестречинского района Татарстана Валерия наградили государственной наградой России – медалью Георгия Жукова. Ее присваивают военнослужащим за отвагу, самоотверженность и мужество в боевых действиях при защите Отечества.

Во время штурма одной из областей в зоне СВО Валерий и его боевые товарищи продвинулись вперед, благодаря чему мирных жителей удалось вывести из-под огня и перевезти в Россию, сообщает пестречинский «Форпост».

Напомним, ранее мобилизованный, объявленный погибшим, вернулся домой из зоны СВО и подарил матери автомобиль.

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