Считавшийся погибшим в зоне СВО боец подарил маме автомобиль

Во время визита домой Райхан купил маме автомобиль. Фото: Новости Заинска

Считавшийся погибшим в зоне СВО боец из Татарстана вернулся домой живым и подарил маме автомобиль. Счастливая история произошла в деревне Суык-Чишма Заинского района.

Парень с позывным Райхан с сентября служит в зоне СВО. Спустя время после отъезда бойца родным сообщили о его гибели. Знакомые начали приносить им соболезнования. Мать и жена не поверили в это и продолжали ждать возвращения парня.

- В социальных сетях опубликовали пост с фотографией мобилизованных, среди которых был и Райхан. И было описание, что он и еще несколько земляков погибли. Я не поверила в это, – рассказала супруга.

Родные парня оказались правы, он не погиб – вернулся домой в отпуск живой и здоровый. Правда, похудевший. Боец решил сделать родным сюрприз и заранее не предупредил о своем приезде.

Во время визита домой Райхан купил маме автомобиль. Женщина работает в Заинске – чтобы добраться до туда ей приходилось проделывать большой путь пешком. Автобусы здесь ходят редко, а попутки не всегда останавливаются.

Когда женщина по имени Энже увидела подарок сына она заплакала от радости. Теперь жительница Татарстана сможет комфортно добираться до работы.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах боец СВО вступил в брак во время отпуска.

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