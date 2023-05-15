Велодорожки появятся от сквера «Аммоний» по проспекту Нефтяников, улицам Чоловского, Северная, Дружбы и Луговая. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Менделеевске приступили ко второму этапу работ по благоустройству велоинфраструктуры. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава района Радмир Беляев.

По словам Беляева, рабочие на улице Нефтяников демонтировали ограждения по стороне будущей велодорожки, а также приступили к расширению тротуара. Для велолюбителей обустроят четыре километра соответствующих дорожек. Они появятся от сквера «Аммоний» по проспекту Нефтяников, улицам Чоловского, Северная, Дружбы и Луговая.

Отметим, в 2022 году в Менделеевске построили первые три километра вело-пешеходной сети и разбили скверы «Центральный» и «Аммоний». Эти работы обошлись в 62 миллиона рублей.

Напомним, в Казани строительство велодорожки по Кремлевской дамбе оценили в 317 миллионов рублей.

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