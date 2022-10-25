В Казани строительство велодорожки на Кремлевской дамбе оценили в 317 миллионов рублей

Строительные работы ведутся сначала осени. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Казани на строительство велосипедной дороги выделят 317,6 миллиона рублей. В бюджет также входит капитальный ремонт тротуара. Соответствующий тендер разместили на сайте госзакупок.

Проект разработан под патронажем Института развития городов Татарстана. Веломаршрут пройдет от «Чаши» с петлей вдоль Кремлевской дамбы до улицы Пролетарской. Строительство реализуют в несколько этапов. Первый - велопешеходный маршрут до Пролетарской, а второй - связь дороги с набережной со стороны Казанского кремля и ГИМС.

Протяженность дорожки составит 1,95 километра. Кроме того, подрядчику необходимо вдоль нее высадить 450 деревьев и уложить газон на площади 42 тысячи квадратных метров. Завершить строительство планируют к 28 июля 2023 года.

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