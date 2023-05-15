В Татарстане к середине недели потеплеет до +25 градусов

В среду, 17 мая, синоптики существенных осадков не прогнозируют. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К середине недели в Татарстане потеплеет до +25 градусов. Речь идет о 17 мае, сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

Во вторник, 16 мая, ночью пройдет небольшой дождь и столбики термометров покажут до 5-10 градусов тепла. Днем существенных осадков не ожидается. При этом воздух прогреется до +19-24 градусов. Порывы северо-восточного ветра будут достигать 10 метров метров в секунду.

В среду, 17 мая, синоптики существенных осадков не прогнозируют. Ночью похолодает до +5-10 градусов, а днем потеплеет до +20-25 градусов.

Напомним, в Татарстане новая рабочая неделя начнется с грозы и сильного ветра.

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