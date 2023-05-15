В Татарстане новая рабочая неделя начнется с грозы и сильного ветра

Ветер будет усиливаться и достигать порывов до 20 метров в секунду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 15 мая, в Татарстане будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха днем составит от +16 до +21 градусов. Также в этот день ожидается гроза и северо-восточный ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр республики.

Во вторник, 16 мая, ночью столбик термометра покажет от +5 до +10 градусов, местами пройдет небольшой дождь. Днем прогнозируют от +19 до +24 градусов без существенных осадков. Порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду.

В среду, 17 мая, в республике ночью температура воздуха составит от +5 до +10 градусов, а днем - от +20 до +25 градусов. В этот день ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Напомним, ранее метеоролог КФУ Тимур Аухадеев рассказал, каким будет лето 2023 в Татарстане.

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