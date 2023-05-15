Татарстан оказался в тройке лидеров в рейтинге развития регионов

По данному показателю Татарстан обогнали Москва и Санкт-Петербург. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Татарстан оказался в тройке лидеров в рейтинге социально-экономического положения регионов России за 2022 год. Соответствующее исследование опубликовано на сайте «РИА Новости».

Согласно исследованию, рейтинг развития республики составил 80,2 балла. По этому показателю Татарстан обогнали Москва и Санкт-Петербург. Четвертое и пятые места заняли Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (75,9 балла) и Московская область (75,7 балла).

Отметим, в исследовании учитывались объемы производства товаров и услуг на душу населения, доходы бюджета, а также показатели социальной сферы, уровня безработицы, ожидаемой продолжительности жизни.

Напомним, жители Татарстана оказались в тройке самых трудолюбивых.

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