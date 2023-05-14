Первые две строчки рейтинга заняли Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Жители Татарстана оказались в тройке самых трудолюбивых. Так, 5,6% жителей считают себя таковыми. Соответствующее исследование провела платформа hh.ru.

Первые две строчки рейтинга заняли Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. По России только 4,3% соискателей упоминают трудолюбие как ключевое качество.

Кроме того, все, кто указал трудолюбие в резюме, ожидают более высокую заработную плату, чем те, кто не указывал этот навык. Средняя ожидаемая зарплата у них составляет 60,3 тысячи рублей.

При этом наибольшее количество трудолюбивых работников можно найти в профессиях геолога (7,5%), агронома (7,4%), оператора производственной линии (6,9%), официанта и бармена (6,9%).

Напомним, Татарстан попал в топ-20 регионов по уровню зарплат.

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