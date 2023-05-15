На обходе Нижнекамска и Набережных Челнов дорожники начали высаживать сосны

Эти работы завершат к 20 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дорожники приступили к лесовосстановлению в рамках строительства обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. На площади 60 гектаров высадят более 150 тысяч саженцев сосны, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Специалисты уже подготовили территорию, нарезали борозды и начали посадку саженцев. Эти работы завершат к 20 мая.

Для перевода земель лесного фонда под строительство обхода отведены участки общей площадью более 260 гектаров. Для компенсации за их использование высадят 650 тысяч деревьев. Эти работы начнутся в 2023 году и планируют их завершить через год.

Кроме того, для восполнения биоресурсов в водоемы выпустят мальков рыб. Также на всем протяжении обхода установят локальные очистные сооружения и современные системы организованного водоотвода.

Напомним, на обходе Набережных Челнов завершено строительство временного моста через Каму.

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