На обходе Набережных Челнов завершено строительство временного моста через Каму

Строится четырехполосная автодорога протяженностью 81 км Фото: Михаил ФРОЛОВ

Устройство временного технологического моста через Каму завершили на первом этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Конструкция необходима для проведения более сложных работ на основном мосту – для строительства пятой и шестой русловых опор.

Временный мост был построен за полгода, его общая протяженность – более 230 метров, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Конструкция способна выдерживать технику весом до 200 тонн. Когда будет построен основной мост, временное сооружение будет демонтировано.

Напомним, в рамках строительства обхода Набережных Челнов и Нижнекамска будет обустроена четырехполосная автодорога протяженностью 81 км, построено 10 мостов, пять транспортных развязок. Дорога будет готова к концу 2024 года.

Ранее мы сообщали, что на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов начался монтаж пролетного строения моста через реку Авлашка.

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