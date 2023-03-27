Татарстан попал в топ-20 регионов по уровню зарплат

Замыкает список Чечня Фото: Анастасия Осипова

Республика Татарстан оказалась на 20-й строчке в рейтинге российских регионов по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах. В нашем регионе этот показатель составил в прошлом году 48,3 тысячи рублей, увеличившись на 18%. Как сообщают исследователи РИА Новости, в Татарстане на эти деньги можно приобрести 2,78 фиксированного набора товаров и услуг.

Лидирует в рейтинге Ямало-Ненецкий автономный округ, где средняя зарплата равна 115,7 тысячи рублей. На нее можно купить 4,88 фиксированного набора товаров и услуг. Далее идут Ненецкий АО и Магаданская область.

Замыкает список Чечня. Средняя зарплата здесь 24,7 тысячи рублей (1,34).

Ранее мы сообщали, что в Казани спрогнозировали рост средней зарплаты до 83 тысяч рублей.

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