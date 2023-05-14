На выезде из Казани из-за перевернутой легковушки образовалась пробка

Согласно данным поста, из-за аварии перекрыли несколько полос. Фото: скриншот

На выезде из Казани из-за перевернутого автомобиля «ВАЗ-2115» образовалась пробка. Речь идет об Оренбургском тракте. Об этом сообщили очевидцы в одном из телеграм-каналов города.

Согласно данным поста, из-за аварии перекрыли несколько полос. В связи с этим на выезде из Казани образовалась длинная пробка. Автомобилисты посоветовали передвигаться на дорогах аккуратнее.

Как отметили в МВД по Татарстану, информация с места происшествия не поступало. В данной время сотрудники ГИБДД выехали на Оренбургский тракт для уточнения всех деталей.

Напомним, в Казани автомобиль Mercedes CLS 550 врезался в столб, подушки безопасности не сработали.

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