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НовостиПроисшествия16 апреля 2023 7:32

В Казани автомобиль Mercedes CLS 550 врезался в столб, подушки безопасности не сработали

По предварительной информации в этой аварии обошлось без пострадавших
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Авария произошла на улице Фатыха Амирхана.

Авария произошла на улице Фатыха Амирхана.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На улице Фатыха Амирхана в Казани около дома №13 автомобиль Mercedes CLS 550 врезался в столб. ДТП произошло, когда иномарка совершала разворот. По предварительным данным, водитель на скорости попросту не справился с управлением.

Подушки безопасности в машине не сработали. Опять же по предварительной информации в этой аварии обошлось без пострадавших, поэтому помощь медиков бригады «скорой» не понадобилась, сообщает Inkazan.

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