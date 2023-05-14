Айрат Хайруллин поднял флаг Татарстана на Эльбрус

По словам Хайруллина, только в горах можно понять, что они созданы не для того, чтобы их покорять. Фото: @khayrullinayrat

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин покорил вершину Эльбруса. Соотвествующую фотографию с флагом республики он опубликовал в своем телеграм-канале.

По словам Хайруллина, только в горах можно понять, что они созданы не для того, чтобы их покорять, а для того, чтобы им покориться. Только ощущая себя мыслящей частичкой большой природы можно достигать своих вершин.

- Путь на вершину Эльбруса 5642 метра - это, в первую очередь, путь к себе. Твой соперник беспредельно могучий, дьявольски коварный, не подчиняющийся никаким правилам, не допускающий никакого посредничества. Этот соперник – ты сам, - отметим в своем телеграм-канале глава Минцифры республики.

Напомним, Рустам Набиев в 2021 году снова покорил вершину Эльбруса.

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