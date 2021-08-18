Рустам Набиев снова на Эльбрусе

Фото: участники экспедиции

13 августа уфимский блогер Рустам Набиев, которому спонсорскую помощь оказывает Компания «Татнефть», взошел на Восточную вершину Эльбруса (5621 метр), став первым человеком, который покорил обе вершины этой горы на одних руках. Напомним, что в прошлом году Набиев взошел на Западную вершину.

Российская экспедиция из трех человек, включающая помимо Рустама его друзей Иоанна Чечнева и Виктора Стукалова, в сложнейших метеоусловиях покорила Эльбрус на четвертый день штурма. Парню из Башкортостана противостояли шквалистый ветер, глубокий снег, за который с трудом цеплялись ледорубы, и туман, видимость в котором местами не превышала пяти метров.

На Восточную вершину Эльбруса взойти гораздо сложнее, чем на Западную, отмечают «Нефтяные вести». Троп и перил там нет, что требует гораздо большего расхода сил. Вместе с группой Набиева на вершину пошли еще около 300 человек, большинство из которых не выдержало нагрузок, погодных условий, недостатка кислорода и повернуло вниз.

- Второе восхождение далось мне легче первого психологически, - написал альпинист на своей странице в одной из соцсетей. - Я уже понимал и знал, что нужно просто перетерпеть и получить нужный результат».

По словам парня, последние метры он прошел не спеша, понимая, что все равно выполнит задачу. Отметим, что вся троица альпинистов взошла на Восточный Эльбрус впервые, что добавляло эйфории и положительных эмоций.

Фото: участники экспедиции

Сейчас Рустам Набиев вернулся домой и после короткого отдыха продолжит подготовку к восхождению на Манаслу — восьмой по высоте восьмитысячник мира.

Нефтяные вести № 33 от 18.08.2021