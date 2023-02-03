В Казани иностранец обокрал соседа по общежитию

На допросе он рассказал, что воспользовался отсутствием в комнате жильцов и похитил имущество. Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Казани задержали 43-летнего уроженца Белоруссии за ограбление соседа по общежитию. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Как сообщили в ведомстве, в полицию обратился житель Казани, который рассказал, что делал ремонт в комнате в общежитии и в какой-то момент из жилища пропали электроинструменты на общую сумму свыше 62 тысяч рублей.

Полицейские смогли оперативно вычислить и задержать предполагаемого преступника. Им оказался 43-летний уроженец республики Беларусь. Мужчину, проживающего в соседней комнате с потерпевшим, полицейские задержали на одной из улиц города.

На допросе он рассказал, что воспользовался отсутствием в комнате жильцов и похитил имущество. Свою вину он признал полностью.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram