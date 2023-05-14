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НовостиОбщество14 мая 2023 9:52

В Буинском районе Татарстана по программе «Наш двор» демонтируют старые гаражи

По словам главы района Раниса Камартдинова, подобные постройки негативно влияют на внешний вид территорий
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В Буинском районе благоустроят семь дворов.

В Буинском районе благоустроят семь дворов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Буинском районе по республиканской программе «Наш двор» демонтируют старые гаражи. Об этом сообщил глава района Ранис Камартдинов.

По словам Камартдинова, подобные постройки негативно влияют на внешний вид территорий и тормозят реализацию программы «Наш двор». Он поблагодарил жителей за понимание.

Отметим, в Буинском районе благоустроят семь дворов. Всего в 2023 году необходимо отремонтировать 14 территорий у многоквартирных домов. Завершить обновление объектов необходимо за летний период.

Напомним, в Казани снесут 11 незаконно установленных киосков и ларьков.

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