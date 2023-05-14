В Минкульте Татарстана напомнили о предстоящих праздниках традиционной культуры

28 мая татарстанцев в селе Никольское Лаишевского района ждет русский народный праздник «Каравон». Фото: Оксана ЗУЙКО

В Татарстане определен график проведения праздников традиционной культуры на 2023 год. С датами событий поделилось Министерство культуры республики.

28 мая татарстанцев в селе Никольское Лаишевского района ждет русский народный праздник «Каравон». А 3 июня ожидается празднование марийской культуры «Семык» в селе Пелемеш в Агрызском районе.

Кроме того, для жителей и гостей республики 17 июня организуют праздник удмуртской культуры «Гырдон быдтон» в селе Нырья Кукморского района. В селе Кильдюшево Тетюшского района состоится праздник мордовской культуры «Валда шинясь».

Также для татарстанцев организую праздники славянской культуры «Иван Купала» (Зеленодольск), чувашской культуры «Уяв» (село Сиктерме, Алькеевский район) и кряшен «Питрау» (в селе Зюри Мамадышского района). Побывать на них можно 7,8 и 15 июля соответственно.

Напомним, в Татарстане определили даты проведения Сабантуя-2023.

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