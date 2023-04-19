В Татарстане определили даты проведения Сабантуя-2023

В селах праздник отметят раньше всех. Фото: Рамиль ГАЛИ

Глава Татарстана Рустам Минниханов своим указом от 19 апреля утвердил даты проведения в республике Сабантуя-2023. Документ гласит, что они были определены с учетом предложений районных и городских Исполкомов.

Так, в селах и районных центрах Татарстана Сабантуй в этом году отметят в период с 10 по 11 июня, в Набережных Челнах – 17 июня, а в Казани – 24 июня.

Помимо дат татарского народного праздника на территории Татарстана, в указе Рустама Минниханова значится, что за его подготовку и проведение власти на местах будут обеспечивать совместно с Кабмином республике. Также, в этом принять участие предлагается общественным объединениям и организациям.

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