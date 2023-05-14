В Татарстане почти наполовину выполнен годовой план по строительству жилья

На 45% выполнен годовой план в части индивидуального жилищного строительства. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Татарстане на 45% выполнен годовой план по строительству домов. Так, в эксплуатацию введено 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Об этом на совещании в Кабмине республики сообщил глава Минстроя региона Марат Айзатуллин.

По словам Айзатуллина, застройщики коммерческого жилья ввели 47% от плана. Они возвели 93 многоквартирных дома общей площадью 670 тысяч квадратных метров.

Кроме того, на 45% выполнен годовой план в части индивидуального жилищного строительства. Общая площадь готовых домов составляет 674 тысяч квадратных метров.

Напомним, в Казани за 2023 год решили капитально отремонтировать 195 многоквартирных домов.

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