В Казани за 2023 год решили капитально отремонтировать 195 многоквартирных домов

В этих домах проживает более 48 558 горожан. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Всего в этом году в плане у властей Казани стоит задача капитально отремонтировать 195 многоквартирных домов, в которых живет более 48 558 горожан.

Как было заявлено на еженедельном совещании в мэрии города, речь идет 47 малоэтажках, 66 пяти- и девятиэтажках, а также о 80 высотках. Из них два дома носят статус объектов культурного наследия – дом №5 на улице Театральная и деревянная усадьба Сухановых (ул. Ленина, 31).

Отметим, что на ряде объектов уже приступили к ремонту. Так, в 18 домах начали замену лифтов, а в еще 18-ти идут строительно-монтажные работы. В целом ремонт коснется крыш, фасадов, систем отопления, электроснабжения и водоотведения

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