Казанский «Рубин» обыграл «Акрон» в матче 31-го тура Первой лиги

«Рубин» с 62 баллами занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Фото: www.rubin-kazan.ru

В субботу, 13 мая, в Казани встретились хоккейные клубы «Рубин» и «Акрон». Игра между ними состоялась в рамках домашнего матча 31-го тура чемпионата Первой лиги и закончилась со счетом 3:2 в пользу казанской команды.

У победителей отличились защитник Рустамжон Ашмуратов, грузинский нападающий Мераби Уридия и ганский форвард Джоэль Фамейе. В составе гостей авторами забитых мячей стали нападающие Руслан Апеков и Дмитрий Сасин.

Отметим, «Рубин» с 62 баллами занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. А «Акрон» с 39 очками разместился на 12-й строчке.

Напомним, «Рубин» обыграл «Кубань» в первом матче весенней части сезона.

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