«Рубин» обыграл «Кубань» в первом матче весенней части сезона

В первом матче после зимнего перерыва «Рубин» в гостях встречался с краснодарской «Кубанью» и смог одержать победу в непростом матче. Итоговый счет на табло - 2:1 в пользу подопечных Уткульбаева.

Счет в концовке первого тайма открыл полузащитник казанцев Александр Зотов, но за считанные секунды до свистка на перерыв Нури Абдоков сравнял счет в матче. Решающий гол за «Рубин» забил защитник Грицаенко на 49 минуте матча.

Благодаря этой победе казанцы набрали 40 очков и вышли на второе место в турнирной таблице, опередив «Аланию».

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