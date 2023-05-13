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НовостиОбщество13 мая 2023 14:00

В отношении замглавы исполкома Альметьевского района возбуждено новое дело

Он находится под домашним арестом
Адам САГАЛ
В отношении чиновника открыто дело о покушении на получение взятки

В отношении чиновника открыто дело о покушении на получение взятки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Замглавы исполкома Альметьевского района Андрей Подовалов, который находится под домашним арестом, стал фигурантом еще одного уголовного дела. В отношении чиновника открыто дело о покушении на получение взятки, сообщает «Бизнес Онлайн».

Как сообщает издание, Подовалов предложил поставщику горячего питания в учреждения образования заплатить 150 тысяч рублей за дальнейшее покровительство в получении муниципальных контрактов его фирм. Деньги в результате переданы не были.

Вину чиновник не признает, он находится под домашним арестом.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане замминистра Элеонора Абубакирова освобождена под подписку о невыезде.

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