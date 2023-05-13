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НовостиОбщество13 мая 2023 9:42

В Татарстане замминистра Элеонора Абубакирова освобождена под подписку о невыезде

Свою причастность к преступлению чиновница не признала
Адам САГАЛ
В Следкоме не стали ходатайствовать об избрании меры пресечения в суде

В Следкоме не стали ходатайствовать об избрании меры пресечения в суде

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Элеонора Абубакирова, которая была задержана, по подозрению в получении взятки вышла из изолятора временного содержания. В Следкоме не стали ходатайствовать об избрании ей меры пресечения в суде и отпустили чиновницу, не дожидаясь истечения 48-часового срока задержания. Ей выдана подписка, которая запрещает покидать Татарстан.

Ранее сообщалось, что Абубакирову подозревают в получении взятки на прежнем месте работы. Свою причастность к преступлению чиновница не признала.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане задержан перевозивший пассажиров нетрезвый водитель автобуса.

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