С 10:00 до 12:00 в жилом массиве Ягодная слобода бесплатную вакцинацию можно будет пройти возле дома №40 по улице Повстанческой. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В двух жилых массивах Казани жители смогут бесплатно привить питомцев от бешенства. Акция пройдет в эту субботу, 13 мая, сообщает Госветобъединение.

Так, с 10.00 до 12.00 в жилом массиве Ягодная слобода на бесплатную вакцинацию против бешенства собак и кошек можно будет привести к дому №40 по улице Повстанческой. А с 14.00 до 16.00 прием питомцев осуществят возле дома №16 на улице Лунной в жилом массиве Красная Горка.

Напомним, казанский врач-ветеринар Юлия Богарева заявила, что валерьянка настраивает кошек убивать и они не испытывают радость от материнства.

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