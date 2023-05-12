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НовостиЗдоровье12 мая 2023 13:32

Песошин провел встречу в ЛНР с врачами из Татарстана

Он поблагодарил их за труд и качественное выполнение поставленной перед ними задачи
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Перед медперсоналом стоит задача провести полный медицинский осмотр детского населения Луганской Народной республики.

Перед медперсоналом стоит задача провести полный медицинский осмотр детского населения Луганской Народной республики.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Премьер-министр Татарстна Алексей Песошин и руководитель администрации раиса республики Асгат Сафаров провели встречу в ЛНР с врачами из Татарстана. Там они находятся в командировке.

Перед медперсоналом стоит задача провести полный медицинский осмотр детского населения Луганской Народной республики. В подобные командировки они начали выезжать с ноября 2022 года. За этот период медики провели профилактический осмотр более семи тысяч детей и подростков.

Отметим, в ЛНР находятся 21 медик из Казани и Набережных Челнов. Песошин и Сафаров поблагодарили их за труд и качественное выполнение поставленной перед ними задачи.

Напомним, в детских поликлиниках Казани сохраняется проблема с врачами.

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