Песошин провел встречу в ЛНР с врачами из Татарстана

Перед медперсоналом стоит задача провести полный медицинский осмотр детского населения Луганской Народной республики. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Премьер-министр Татарстна Алексей Песошин и руководитель администрации раиса республики Асгат Сафаров провели встречу в ЛНР с врачами из Татарстана. Там они находятся в командировке.

Перед медперсоналом стоит задача провести полный медицинский осмотр детского населения Луганской Народной республики. В подобные командировки они начали выезжать с ноября 2022 года. За этот период медики провели профилактический осмотр более семи тысяч детей и подростков.

Отметим, в ЛНР находятся 21 медик из Казани и Набережных Челнов. Песошин и Сафаров поблагодарили их за труд и качественное выполнение поставленной перед ними задачи.

Напомним, в детских поликлиниках Казани сохраняется проблема с врачами.

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