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НовостиЗдоровье10 мая 2023 5:59

В детских поликлиниках Казани сохраняется проблема с врачами

В отделении №1 Детской городской клинической больницы №7 проводят целевой набор
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В детской больнице №7 нагрузка на телефонную линию в регистратуре чаще всего зафиксирована с 8:00 до 11:00 по понедельникам и пятницам.

В детской больнице №7 нагрузка на телефонную линию в регистратуре чаще всего зафиксирована с 8:00 до 11:00 по понедельникам и пятницам.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В детских поликлиниках Казани продолжается активный поиск врачей и медсестер. Об этом сообщает пресс-служба Управления здравоохранения города.

В отделении №1 Детской городской клинической больницы №7 идет целевой набор, послевузовская подготовка в ординатуру и предлагают программы по приобретению жилья студентам. По сравнению с прошлым годом в медучреждение удалось привлечь четыре молодых специалиста. Как отметил главврач поликлиники Марат Галиуллин, несмотря на это, проблема остается актуальной.

Кроме того, нагрузка на телефонную линию в регистратуре чаще всего зафиксирована с 8:00 до 11:00 по понедельникам и пятницам. При этом с регистраторами еженедельно проводят инструктаж по использованию телефонной связи.

Напомним, в Татарстане в 2023 году планируют капитально отремонтировать более 100 объектов здравоохранения.

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