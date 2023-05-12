В программу фестиваля вошли более 50 встреч с писателями, лекции, дискуссии и мастер-классы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани главной площадкой книжного фестиваля станет парк «Черное озеро». Мероприятие состоится 17-18 июня в шестой раз, сообщают организаторы мероприятия.

В программу фестиваля вошли более 50 встреч с писателями, лекции, дискуссии, мастер-классы, концерты, спектакли и выставки. Жителей и гостей города ждет книжная ярмарка, где можно будет приобрести новинки без наценки и пообщаться с издателями и авторами работ.

Кроме того, состоится ночной перфоманс с реконструированным светомузыкальным инструментом «Кристалл» 1960-х годов. Также жителей ждут концерты и вечеринки с участием местных музыкантов, выставки казанских художников и знакомство с малоизвестными достопримечательностями города.

Отметим, мероприятие также организуют в Национальной библиотеке Татарстана, Центре современной культуры «Смена» и в театре MON. Это проводится при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».

Напомним, в Татарстане растет количество детей на семейном образовании.

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