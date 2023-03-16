В Татарстане растет количество детей на семейном образовании

Увеличивается и количество обучающихся в форме самообразования Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане продолжает расти численность детей, которые обучаются на семейном образовании. Если в 2020 году их было 1099, а в 2021-м – 1978, то в 2022-м – 2422. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в республике Ирина Волынец.

Увеличивается и количество обучающихся в форме самообразования: в 2020 году их было 99, в 2022-м – 101. Детей школьного возраста, которые не обучаются совсем, в Татарстане сейчас 252. Два года назад было 223.

- 28% не обучающихся детей школьного возраста - это инвалиды с задержкой умственного развития, - уточнила Волынец.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане каждый третий младшеклассник страдает ожирением.

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