В Нижнекамске в ходе реконструкции спорткомплекса нашли фреску советских времен

Во время ремонта в комнате охраны под гипсокартоном обнаружили объемную фреску. Фото: @gradosovet

В Нижнекамске в ходе реконструкции спортивного комплекса «Факел» нашли фреску советских времен. Ее обнаружил местный архитектор Равиль Сафиуллин. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Этот клад нашли в сквере Лемаева. Выяснилось, что во время ремонта в комнате охраны под гипсокартоном затаилась объемная фреска. Это удивило очевидца, который не ожидал увидеть этот шедевр.

- Как такое можно было зашить?! Срочно меняем планировочные решения вестибюля, чтобы фреска стала центральной частью, - заявил Сафиуллин.

Под постом жители предположили, что благодаря гипсокартону фреска так долго прожила. Также они иронично подчеркнули, что этот шедевр оставил известный французский архитектор Ле Корбюзье.

Напомним, глава Татарстана поручил сохранить исторический облик Казани во время застройки.

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