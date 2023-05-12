Глава Татарстана поручил сохранить исторический облик Казани во время застройки

Определены основные требования к новым строительным проектам в историческом центре столицы Татарстана. Фото: пресс-служба раиса РТ

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил сохранить исторический облик Казани во время застройки города.

Во время заседания в Доме правительства были определены основные требования к новым строительным проектам в историческом центре столицы Татарстана. В застройке города необходимо учитывать этажность и обеспечение транспортной доступности.

- Проекты, которые утверждаются, должны обеспечивать сохранность объектов культурного наследия и не нарушать сложившийся облик территории, — подчеркнул Минниханов.

Во время заседания рассмотрели и типовые проекты для строительства индивидуальных жилых домов в Свияжске. Их разработали специалисты Министерства культуры Татарстана на основе архивных данных о деревянном зодчестве.

Ранее мы сообщали, что Казань вошла в десятку самых популярных направлений для поездок с детьми.

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