В Музее Естественной истории Татарстана в Казанском Кремле открылась выставка «Благотворительность без начала… и конца»

Фото: Алексей Игнатюк

В рамках празднования 10-летия Семейный Дом благотворительного фонда «Семья вместе» открыл выставку «Благотворительность без начала и конца…».

В этом году бесплатному Семейному дому в Казани исполняется 10 лет. Дом представляет собой настоящий «Дом вдали от дома» для семей, в которых дети проходят длительное лечение в отделениях онкологии, реанимации и реабилитации Детской Республиканской больницы РТ.

Фото: Алексей Игнатюк

Семейный Дом открыл выставку «Благотворительность без начала и конца…» в Музее Естественной истории Татарстана в Казанском Кремле. В выставочном зале были представлены 2 экспозиции: «Онкология... Жизнь До... и после...» и «Благотворительность через творчество людей, которые работают в благотворительных организациях». Героями выставки стали семьи, которые находятся на этом сложном пути, и семьи, которые прошли этот путь и вернулись домой. Невыдуманные истории семей заставили задуматься о самом главном и ценном в жизни человека.

Почему люди болеют онкологией и другими сложными заболеваниями? Зачем кому-то это приходит? Как пройти этот сложный путь лечения, длинный и сложный?

Открыла мероприятие Татьяна Петровна Ларионова, российский государственный и общественный деятель, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва, член комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей.

- Время идет, а Семейный дом до сих пор единственный в Российской Федерации… Та цель, та задача, которая ставят инициаторы этого проекта, она действительно уникальна!... Взрослому человеку тяжело бороться с болезнью, а ребенку тем более. Если у ребенка рядом только врач, даже самый замечательный, удивительный, ребенок все равно нуждается маме, ребенку все равно нужен папа, ребенок все равно хочет видеть сестрёнок, братишек, бабушек и дедушек… 10 лет работать, не сбавляя темпов, не снижая ни на один сантиметр планку, поднятую – это очень трудно! Но людям удается! 10 лет, 15 000 детей и родителей и все на благотворительные средства!... Сегодняшняя выставка проходит в Кремле - это сердце не только Казани, но и Республики, - сказала Татьяна Ларионова.

- Что хотят сказать люди, которые запечатлены на фотографиях? Наверное, они хотят сказать что-то сокровенное, известное только им, понимаемое только ими и осознанное только ими… Всматриваясь в эти лица, можно увидеть невероятную жизненную силу, материнскую любовь, силу семейственности, межпоколенность, - отметила директор АНО «Республиканский ресурсный центр по поддержке социальноориентированных некоммерческих организаций» Сафина Зульфия Нурмухаметовна.

Фото: Алексей Игнатюк

На открытии выставки пришли и первые жители Дома, сами герои полотен.

- О нас до сих пор не забывают, приглашают на разные мероприятия. Рустему уже 22 года, он студент, староста и куратор первокурсников, и параллельно работает педагогом дополнительного образования, где ведет кружок «Робототехника». Еще Рустем в свободное время занимается волонтерством, - поделилась своими воспоминаниями Татьяна Мустафина.

Со своей стороны директор Семейного дома Юлия Маркова отметила, что помощь и поддержка близких, всех членов семьи, друзей и благотворительных организаций очень важна в этот период. Именно она помогает в этот момент поддержать ребенка и всю семью, дает силы преодолевать трудности, бороться с болезнью и в итоге выздороветь. Папа и мама, их взаимоотношения, семейные ценности - все это помогают в борьбе с недугом.

В открытии выставки приняли участие Хузиева Гульсина Мухтаровна, заместитель руководителя Управления по городу Казани Министерства здравоохранения Республики Татарстан, Надежда Александровна Погуляй, заместитель главного врача ДРКБ МЗ РТ, Осипова Ильсия Вагизовна, главный внештатный детский специалист онколог-гематолог РТ, Светлана Александровна Коновалова, заместитель директора по научной работе в ГБУ «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль».