В Татарстане создали рабочую группу по подготовке праздника «Изге Болгар жыены»

Мероприятие будет посвящено Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане создали рабочую группу, которая займется подготовкой и проведением праздника «Изге Болгар жыены», посвященного Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, в состав рабочей группы, среди прочих, войдут: министр строительства региона Марат Айзатуллин, глава Спасского района Фаргат Мухаметов, глава местного Минздрава Марат Садыков, а также муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин. Возглавит группу вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев, а его заместителем станет министр культуры республики Ирада Аюпова.

Напомним, 21 мая в Татарстане отпраздновали 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. В рамках данной даты в регионе было запланировано около 150 мероприятий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минниханов отметил важность празднования 1100-летия принятия ислама в Татарстане

По его словам, проведенные мероприятия дали старт перспективным республиканским, общероссийским и международным проектам (подробнее)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram