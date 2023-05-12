В Татарстане региональным директором ПСБ стал Руслан Ахатов

Руслан Ахатов имеет 20-летний стаж в банковской сфере.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Татарстане региональным директором Промсвязьбанка «Казанский» стал Руслан Ахатов. Ранее он занимал должность заместителя управляющего отделением «Банка Татарстан» ПАО Сбербанк, сообщает пресс-служба организации.
На новом посту Ахатов будет отвечать за рост бизнеса и дальнейшее развитие регионального подразделения. Также в список его задач войдут цифровая трансформация бизнеса, развитие инновационных подходов в обслуживании розничных клиентов, совместных проектах с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.
Отметим, Руслан Ахатов имеет 20-летний стаж в банковской сфере. До получения новой должности он отвечал за развитие розничного бизнеса Сбербанка в Татарстане.
Напомним, Татарстан попал в топ-5 регионов России по объему потребкредитования в третьем квартале 2022 года.
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