Татарстан попал в топ-5 регионов России по объему потребкредитования в третьем квартале 2022 года

Всего за третий квартал выдали в России потребкредиты на сумму 0,86 триллиона рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане в третьем квартале 2022 года выдали потребительские кредиты на сумму 28,1 миллиарда рублей. Республика вошла в топ-5 регионов России по этому показателю, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Наибольший же объем выданных займов отмечен в Москве (97 миллиардов рублей), Московской области (61,3 миллиарда рублей), Санкт-Петербурге (41,7 миллиарда рублей) и Свердловской области (31,2 миллиарда рублей). Татарстан здесь замыкает пятерку лидеров.

Отметим, что по сравнению с таким же периодом 2021 года, в республике отмечается наименьший спад выдачи потребительских кредитов ( -19,1%).

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