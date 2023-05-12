Минниханову представили решения для застройки исторических поселений Татарстана

Как отметил Минниханов, утверждаемые проекты должны обеспечивать сохранность объектов культурного наследия. Фото: rais.tatarstan.ru

Раису Татарстана Рустаму Минниханову представили типовые архитектурные решения для застройки исторических поселений Татарстана. Для согласования ИЖС в границах данных территорий застройщику необходимо заказать дорогостоящий проект у профессиональных архитекторов.

По словам эксперта МБУ «Институт развития города» Светланы Персовой, подобные решения индивидуального жилищного строительства (ИЖС) утверждаются один раз, размещаются в открытом доступе и могут быть использованы другими застройщиками. Это способствует сокращению стоимости работ и сроков оформления разрешительных документов.

Как отметил Минниханов, утверждаемые проекты должны обеспечивать сохранность объектов культурного наследия и не нарушать сложившийся облик территорий. При этом необходимо соблюсти этажность и обеспечить транспортную логистику.

Кроме того, внедрение механизмов типовых решений восполнит утраты в исторической застройке и повысит качество среды. Также эти проекты будут выложены в открытом доступе.

Напомним, в микрорайоне «Салават Купере» построят школу на 1,5 тысячи мест.

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