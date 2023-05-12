В Татарстане состоится конный пробег до Алтая на лошадях татарской породы

В дороге участники мероприятия проведут 38 дней. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Татарстане впервые состоится конный пробег до Алтая на лошадях татарской породы. В маршрут включены восемь районов республики и 56 населенных пунктов девяти регионов России, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода.

Наездникам предстоит преодолеть путь протяженностью 3,1 тысячи километров. В дороге они проведут 38 дней. Целью мероприятия является популяризация лошадей татарской породы, национальных традиций татар и укрепление их с братскими народами.

Кроме того, в состав участников войдут четыре наездника, сопровождающий, ветеринарный врач и шесть лошадей. Также задействуют коневоза.

Отметим, конный пробег будет приурочен ко Дню Татарстана. Мероприятие стартует 24 июля от Казанского ипподрома и завершится к 30 августу на берегу реки Катунь у памятного знака «Алтай – сердце Евразии».

Напомним, в Татарстане сократилось поголовье лошадей.

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