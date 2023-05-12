В столице Татарстана доходность держится на уровне 3,5%. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Казань оказалась в пятерке наименее выгодных городов России по сдаче квартир в аренду. Так, за 28 лет можно вернуть первоначальные вложения в одно- и двухкомнатную квартиру. Соответствующее исследование провел портал «Мир квартир».

Согласно исследованию, в столице Татарстана доходность держится на уровне 3,5%. Такие же цифры зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге. А по России доходность от сдачи квартир в аренду составляет 4,6%.

Кроме того, в Казани пустует больше четырех тысяч квартир. Собственники держат цены примерно на одном уровне. При этом стоимость аренды не покрывает платежи по ипотекам. В связи с этим такой вид деятельности является лишь способом сохранения средств.

Отметим, эксперты при расчетах не учитывали инфляцию, комиссию, простой и затраты на ремонт.

Напомним, Казань заняла второе место в ПФО с самыми дорогими квартирами в новостройках.

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