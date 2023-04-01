По мнению эксперта, цены на квартиры в столице Татарстана начали расти в период пандемии коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ

Казань оказалась на втором месте ПФО по самым дорогим квартирам в новостройках. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного аналитиками сервиса по продаже недвижимости ЦИАН.

Почему в Казани такие дорогие квартиры, какие факторы на это влияют и сколько стоят самые дорогие элитные квартиры в городе — разобраться в этих вопросах «КП-Казань» помог экономист и руководитель центра разработки бизнес-планов «Позитив консалтинг» Ирек Галямов.

Все началось с пандемии коронавируса

По мнению эксперта, рост цен на квартиры в Казани начинался еще с периода пандемии. С приходом коронавируса люди начинали вкладываться в ликвидные активы в виде недвижимости.

- В фондовый рынок казанцы вложиться не могли, потому что перспектив тогда не было. Поэтому они, боясь девальвации, стали инвестировать свои деньги в жилье. При этом стройка в пандемию не прекращалась, а сами застройщики стали делать более привлекательные предложения для покупки, — объясняет Ирек Галямов.

Многие в Казани занялись перепродажей квартир в качестве риелторов, а кто-то просто стал инвестиционным держателем, который в перспективе планирует продать квартиру с большим доходом.

Казань — город студентов

- Во-первых, Казань — это город студентов, и родители всеми правдами-неправдами стараются, чтобы у ребенка было жилье. Инвестиционный спрос дает подорожание квартир с этой стороны, - отмечает эксперт. - Во-вторых, Татарстан - у нас республика нефтяная. К примеру, люди, хорошо зарабатывающие в Альметьевске, покупают квартиры в Казани, чтобы после повышения переехать в столицу региона. Кроме того, на подорожании жилья в Казани сказалось и увеличение себестоимости квартир из-за повышения цен на стройматериалы.

По мнению Ирека Галямова, на росте цен на квартиры сказалось и то, что Казань — довольно комфортный город для проживания. Сюда идут федеральные инвестиции, здесь есть инфраструктура, продуманная логистика, что в комплексе дает хорошие условия для проживания.

Самые дорогие элитные квартиры в Казани

199 миллионов рублей

Самая дорогая квартира-пентхаус в Казани продается за 199 миллионов рублей. Примечательно, что объявление на покупку этого жилья висит в интернете с мая прошлого года, однако покупатель до сих пор не нашелся. Пятикомнатная квартира расположена на улице Шоссейной в Кировском районе, на первой береговой линии реки Казанка.

За эти деньги предлагают панорамное остекление, холл с консьержем, лифт до квартиры. Два места на подземной парковке и закрытый двор с прудом на территории комплекса прилагается.

Объявление на покупку этого жилья висит в интернете с мая. Фото: kazan.restate.ru

160 миллионов рублей

За такую сумму продается трехкомнатная квартира на улице Федосеевской в Вахитовском районе Казани. Общая площадь жилья — 264 квадратных метра. Из двухуровневой квартиры около Казанского Кремля открывается панорамный вид на исторический центр города и акваторию реки Казанка.

На каждом этаже квартиры расположена терраса. В придачу прилагается эксклюзивная дизайнерская мебель и бытовая техника, говорится в объявлении.

125 миллионов рублей

Шестикомнатная квартира на улице Касаткина в Вахитовском районе имеет площадь 362 квадратных метра. Пентхаус занимает весь этаж целиком, открывая обзор на 360 градусов. Покупателям предлагают две террасы с видом на Казанский Кремль и набережную. Бонусом прилагаются два места на подземном паркинге, вся мебель, техника, ванная с хаммамом и выходом на балкон.

При продаже остается итальянская мебель ручной работы из массива. Фото: avito.ru

98 миллионов

Четырехкомнатная квартира в 210 квадратных метров продается по улице Аланлык в Приволжском районе. В комнатах имеются большие окна, высокие потолки, хрустальные люстры и колонны из цельного камня.

Покупателю также достанется итальянская мебель ручной работы из массива, посуда из костяного фарфора, а также канделябры и люстры из хрусталя. Имеется подземное парковочное место.

По мнению эксперта Ирека Галямова, такие дорогие квартиры могут продавать предприниматели и причин на это может быть много: кто-то просто хочет переехать в другой город или страну, кто-то может продать недвижимость и закрыть какие-то оборотные средства в своем бизнесе.

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