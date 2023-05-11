Фото: Михаил ФРОЛОВ

В начале следующей недели в Татарстане сохранится умеренно-теплая погода с дождями, сообщили в Гидрометцентре республики.

Так, по предварительным прогнозам синоптиков, в начале недели, 15 и 16 мая, на территории республики температура воздуха будет колебаться. В понедельник днем ожидается от 16 до 21 градусов со знаком плюс. Во вторник будет немного теплее — от 19 до 24 градусов тепла.

Напомним, что конец этой недели жителей Татарстана сильным теплом не порадует. Подробности о погоде в республике с пятницы по воскресенье можно прочитать здесь.

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