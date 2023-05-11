В выходные дни потепления в Татарстане не предвидится

Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшие дни потепления в Татарстане не предвидится, сообщили в Гидрометцентре республики. Так, по прогнозам синоптиков, в пятницу, 12 мая, температура воздуха ночью составит от 3 до 8 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до 15-20 градусов. Местами ожидается небольшой дождь.

В субботу, 13 мая, существенных осадков не предвидится, местами возможен дождь. Температура воздуха ночь, как и сутками ранее, составит от 3 до 8 градусов, а днем от 18 до 23 выше нуля.

В воскресенье прогнозируется облачная погода с небольшим дождем, местами пройдут грозы. Температура ночью от 3 до 11 градусов, днем от плюс 15 до 20.

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