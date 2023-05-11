Из Казани в Тбилиси могут запустить прямой авиарейс

Частота прямых рейсов из Казани и Самары в Тбилиси составят до семи раз в неделю. Фото: Иван ВИСЛОВ

Из Казани в Тбилиси могут запустить прямой рейс. Одной из российских авиакомпаний возможно выдадут допуск для осуществления таких полетов. Это следует из материалов межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к воздушным перевозкам.

Так, есть вероятность, что полеты из Москвы в Тбилиси будут осуществляться 21 раз в неделю. А частота прямых рейсов из Казани и Самары составят до семи раз в неделю, сообщает «ТАСС».

Отметим, на днях президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и снял запрет на полеты в страну для российских авиакомпаний.

Напомним, из Казани летом увеличат количество авиарейсов в Москву и Петербург. Они будут выполняться каждый день.

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